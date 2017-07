Messe du 1e dimanche de Carême

Abbé Bernard de Chastonay, à la cathédrale Notre-Dame, Sion, le 13 mars 2011

Lectures bibliques : Genèse 2, 7-9; 3- 1-7; Romains 5, 12-19; Matthieu 4, 1-11 – Année A



Chers malades, chers frères et sœurs dans le Christ.

Quel contraste !

Il sillonnait il y a peu les berges du Jourdain. Une eau abondante et cristalline coulait dans le lit du fleuve. Des bosquets d’arbres offraient un peu de fraicheur bienvenue aux voyageurs. L’herbe grasse colorait d’espérance le paysage et les fleurs chantaient leurs parfums.

L’eau, c’est la vie. Le baptême aussi. Creuse en toi la source.

Une colombe ce jour-là l’avait survolé – l’Esprit-Saint, tandis qu’une voix se faisait entendre : Celui-ci est mon fils bien-aimé ; il a toute ma faveur.

Saisissant contraste !

Le voilà aujourd’hui, conduit par ce même Esprit, dans le désert. Nudité du paysage, couleurs ternes de la pierre et du sable, quelques arbustes épineux et rabougris, l’eau ne chante plus sa musique, ni les fleurs leurs odeurs. Seul le bruit du vent vous rappelle à la vie.

Il est donc là, dans le désert, depuis quarante jours, jeûnant tout ce temps. Et Jésus, soudain, a faim. Rien que de très normal. Mais la faim, c’est un désir à assouvir, et le désir le creuset de la tentation. Le malin l’a bien compris qui se présente à ce moment précis.

Creuse en toi la source, mais la source d’eau vive. Nous sommes nous aussi invités à rejoindre Jésus au désert du carême, temps de conversion, de pénitence, de renoncement, pour que nous ayons faim des Paroles de la Vie… donc temps de recentrement et de silence pour entendre cette voix qui vient du ciel : toi aussi, tu es mon fils, toi aussi tu es ma fille, vous aussi, vous avez toute ma faveur.

Creuse en toi la source. Puissent les Paroles de vie que nous proclamons dans l’Evangile creuser aussi en nous le désir de rejoindre par le partage et une pratique plus grande de la justice ceux qui creusent les mines pour en faire surgir les métaux rares et précieux dont sont fabriqués tous nos modernes appareils de communication : ordinateurs, téléphones portables et autres I Phone, I Pad ou I Pod !… Mais revenons au désert.

A sa sécheresse et à son silence ; le désert : quel lieu admirable pour entendre cet extraordinaire dialogue entre le Christ et l’adversaire. Au jardin d’Eden, les arbres présentaient au couple primordial la luxuriance de leurs fruits abondants. Et c’est par la suggestion et le mensonge que l’adversaire, déjà, construisait son œuvre de destruction. Vous serez comme des dieux.

Aujourd’hui, plus de jardin, d’arbres ni de fruits, seulement la faim. Mais la méthode du malin ne change pas. Change-t-on d’ailleurs une méthode qui gagne ? Toujours la suggestion… Si tu es le Fils de Dieu… Et le voilà qui présente à Jésus la somme des illusions humaines, sable mouvant sur lequel il lui propose de bâtir sa vie : mirages de la puissance, de la richesse, du pouvoir.

Si tu es le Fils de Dieu… Quelle ruse ! Le malin par deux fois instille un doute négatif – l’es-tu vraiment fils de Dieu ? comme pour mieux amener celui dont il veut faire sa plus belle victime à la capitulation suprême : prosterne-toi devant moi, et tout cela, tu l’auras.

Mais voilà, si Jésus a faim, faim corporelle, physique, biologique, il est tenaillé, heureusement pour nous ! par une faim plus profonde, plus fondamentale, une faim vitale : il a faim de la volonté de son Père, volonté d’amour et de salut pour l’humanité tout entière. Plus tard, il dira, dans les larmes et le sang, dans des larmes de sang : Père, s’il t’est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ma volonté, mais LA TIENNE. Oui, creuse en toi la source et trouve, comme le Christ, l’eau de la Vie : que Ta volonté se fasse sur la terre comme aux cieux.

Ne devrions-nous donc pas prendre conscience des drames qui se jouent au fond des mines d’où sont extraites tant de richesses minérales ? Les concessions pour leur extraction sont attribuées à de puissantes entreprises européennes, américaines ou chinoises qui se dépêchent de rapatrier le plus gros de leurs bénéfices dans leurs sièges principaux, et ceci grâce aux interdépendances des circuits financiers internationaux et à des cadres législatifs manifestement insuffisants pour protéger les droits des travailleurs et des populations autochtones. Il n’y a pas que le malin qui manque de transparence !

Fort heureusement tout ce que l’adversaire a promis à Jésus, tout ce que Jésus rejette, citations des Ecritures contre citations, citations détournées du malin contre citations recadrées du Fils du Père, tout ce que le malin a fait miroiter aux yeux de Jésus, Jésus l’obtiendra de son Père : il multipliera de par ses mains les pains, nourrissant ainsi cinq mille personnes, sans compter les femmes et les enfants, il surgira à la vie le troisième jour, au matin de Pâques et au jour de son Ascension il obtiendra tout pouvoir au ciel et sur la terre.

Creuse en toi la source ! Mais prends ton temps ; tu as la vie devant toi. Ne creuse pas dans l’agitation fébrile et le désir de boire à la source avant même d’avoir commencé à creuser. Jésus te sert d’exemple : il a faim, mais ne change pas les pierres en pain. Jésus refuse d’obtenir tout et tout de suite, par la force d’une puissance mal dirigée… Il patiente, dans une sereine confiance, sachant qu’à la source d’eau vive, il y le Père, et que le Père lui donnera tout, même si pour cela il lui faudra suivre la voie douloureuse, commencée au jeûne prolongé dans le désert, poursuivie au chemin de la croix, qui le conduira à la mort sur le bois avant de vivre à jamais la vie du Messie ressuscité et glorieux.

Creuse en toi la source ! Même s’il te faut pour un temps creuser au désert de ta vie. Le Père lui-même transformera ton désert en prairie luxuriante. Et surtout n’oublie pas, toi, mineur d’un genre nouveau, mineur en plein carême à la recherche de l’eau vive : avant même de songer à partager – ce qui est bien ! travaille dans ton propre pays pour que partout s’établisse plus de justice dans l’utilisation des richesses naturelles et la répartition des biens.

Alors seulement fleurira un nouvel Eden, la source d’eau vive qui coule pour tous changera les déserts en jardins, et la parfaite justice accomplie en Jésus-Christ transformera l’humanité tout entière.

Et voici que des anges s’approchèrent de lui et ils le servaient.