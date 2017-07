Messe du dimanche des Rameaux

Abbé Guy Oberson, au monastère du Carmel, Le Pâquier, le 17 avril 2011

Lectures bibliques : Isaïe 50, 4-7; Philippiens 2, 6-11; Matthieu 26, 14-27, 66 – Année A





Chères sœurs et frères, chers amis,

Jésus entre à Jérusalem, ovationné par la foule composée de beaucoup de gens venant des contrées où il avait passé en faisant le bien, des gens qui sont venus pour célébrer la Pâque juive. Ils l’acclament en criant « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »C’est ce que nous a rappelé la première lecture tirée de l’évangile de Saint Matthieu tout au début de la célébration.

Le récit de la passion de Jésus-Christ fait apparaître un revirement total. Probablement une foule composée des mêmes gens, mais cette fois-ci conditionnés par les autorités juives, se mettent à crier : «Qu’on le crucifie » ! Comment est-ce possible, en si peu de temps, un tel revirement ? Nous le voyons, la manipulation a un pouvoir extrêmement cruel. Un véritable désenchantement, une trahison !

Aujourd’hui : Ces foules de Jérusalem peuvent nous faire penser à celles auxquelles l’Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre Partenaires nous ont conduits durant le carême qui s’achève. Des populations africaines, notamment de la République Démocratique du Congo, qui voient avec un certain espoir les entreprises multinationales installer leur chantier d’extraction des minerais de leur sol dont il est si riche. Elles pensent qu’elles en retireront un certain bien être. Elles doivent bien vite déchanter. Par la force, bien souvent, on les oblige à abandonner les terrains qu’elles cultivaient pour se nourrir. Ceux qui vont travailler à la mine, y vivent des conditions inhumaines. Les dédommagements sont bien souvent inexistants ou misérables.

De l’espoir au désenchantement. La question nous a été posée tout au long de ce carême. Comment se solidariser de ces populations trahies et abandonnées trop souvent à leur triste sort ? Aujourd’hui, en déposant, à l’offrande, notre pochette de carême, nous soutenons l’engagement vécu par les organisations caritatives Action de carême, Pain pour le prochain et Etre Partenaires, dans les régions victimes de ces pratiques immorales. Que cette semaine sainte, dans laquelle nous entrons, augmente notre foi au Christ mort et ressuscité pour le salut de l’humanité et suscite en nous le désir de nous engager au côté des crucifiés de la vie, aujourd’hui. Amen