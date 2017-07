Messe du 8e dimanche du temps ordinaire

Chanoine Michel-Ambroise Rey , à l’église N.-D. de l’Immaculée Conception, Leysin, le 27 février 2011

Lectures bibliques : Isaïe 49, 14-15; 1 Corinthiens 4, 1-5; Matthieu 6, 24-34 – Année A



Dear God, bless our two daughters studying in Swiss Hotel Management School ! Mary and Thomas from Malaysia

traduction : Mon Dieu, bénis nos deux filles qui étudient à l’école hôtelière de Leysin

I am not a religious, but I pray for my gandma who is very sick. Ly from Honk Kong

traduction : Je ne suis pas religieuse, mais je prie pour ma grand-mère qui est très malade.

Cara Madonina, Aiútami a trovarmi bene nella nuova scuola, Eleonora da Italia

traduction : Bienheureuse Vierge Marie, aide-moi à me sentir bien dans cette nouvelle école. Eleonora d’Italie

Una linda experiencia de participacion y presencia de todos los pueblos ! Manuel de Perú

Traduction : une belle expérience de participation et de présence de tous les peuples ! Manuel du Pérou

Jésus tu es mon berger, je m’abandonne à toi ! Sophie de Leysin

Wunderbare Kirche ! Vielen Dank : Helen und Leo aus Zürich-Affoltern

Heureux de visiter l’église dans laquelle j’étais tous les dimanches en 1955 et 1956 pour me soigner. Jean-Marc de Belgique

Ces quelques phrases, chers malades, chers frères et sœurs, chers auditeurs, sont tirées du livre d’or de notre église de Leysin qui fête cette année ses cent ans d’existence.

Comme vous pourriez le voir dans ce magnifique livre qui a été porté en procession au début de cette eucharistie, il y a une quantité de témoignages, de remerciements, de demandes, de supplications, de reconnaissances à l’égard de Notre Seigneur et de sa sainte Mère. Ils sont écrits dans des langues connues et inconnues et reflètent la vie internationale de notre communauté paroissiale et de notre cité dans laquelle 112 nationalités se côtoient.

Une église en pierres naturelles comme celle-ci est et restera toujours ce lieu béni dans lequel nous venons chercher la paix, la consolation, la force, le courage et le pardon; un lieu où nous entendons les paroles de l’évangile d’aujourd’hui : « ne vous faites pas tant de souci pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements ! Dieu sait ce dont vous en avez besoin ».

Une chapelle de glace comme celle dont vous avez probablement entendu parler par les journaux et vu à la télévision, est par contre éphémère; elle disparaîtra avec l’arrivée du printemps comme je souhaite que fondront les problèmes et les peines que chacun de nous avons confié au Seigneur dans ce lieu de prières au milieu des activités ludiques du Leysin touristique.

Dans cette demeure centenaire retentit constamment la Parole du Seigneur transmise par le prophète Isaïe dans la première lecture : « Jérusalem disait : le Seigneur m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée ».

Jérusalem, c’est vous, c’est moi, c’est nous tous lorsque nous sommes dépités par les aléas de la vie, les contretemps, les déceptions et la voix du Seigneur Tout-Puissant est celle de Notre Père céleste qui prend soin des oiseaux du ciel et qui fait pousser les lis des champs, c’est Notre Père Céleste qui nous aime bien plus que cette herbe des champs qui est là aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu, qui nous répète inlassablement : « ne vous faites pas tant de souci pour votre vie »

L’Eglise est ce lieu de communion entre les hommes et le Seigneur notre Dieu où nous pouvons nous requinquer, nous qui sommes des hommes de peu de foi, où le peuple de Dieu a besoin de trouver de multiples secours pour sa traversée d’ici-bas.

C’est la raison pour laquelle, il y a cent ans dans ce hameau minuscule qu’était alors Feydey, des hommes de foi ont désiré mettre à disposition des malades touchés dans leur santé, qui avaient dû quitter leurs foyers, leurs familles, leurs patries, cette grande et splendide église comprenant ainsi le message de l’évangile de ce jour : chercher d’abord le Royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus le marché.

Ce qu’ils ont fait à cette époque, sans aucun moyen financier, avec une foi à transporter les montagnes, est tout à fait remarquable et admirable : ici tout homme et toute femme, quelle que fut la situation morale, sociale, politique ou économique dans laquelle ils se débattaient, trouveraient un refuge, un espoir, un réconfort et la guérison du cœur et du corps !

Les caisses-maladie feraient bien de s’en souvenir, elles qui n’ont, hélas, souvent plus qu’une perspective terre-à-terre du patient. Elles oublient cette dimension spirituelle tout à fait primordiale. Ces caisses-maladie qui multiplient leurs efforts pour recruter de nouveaux membres feraient bien de regarder vers Leysin et apprendre de l’histoire du Leysin médical combien l’apport et la présence des églises chrétiennes ont été vitaux pour faciliter la guérison de milliers de malades atteints de tuberculose.

Car, que nous le voulions ou non, tout dépend d’abord du spirituel, d’une confiance inébranlable en notre Père céleste qui prend soin des oiseaux du ciel et qui fait pousser les lis des champs. Notre Père céleste qui s’occupe encore bien davantage de chacun d’entre nous !