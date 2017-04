Messe du 5ème dimanche de Pâques

Témoignages, à l’église Notre-Dame de l’Assomption à Fleurier, le 24 avril 2005. Lectures bibliques : Actes 6, 1-7; 1 Pierre 2, 4-9; Jean 14, 1-12 – Année A



Partage de l’Evangile avec les animateurs de la messe des familles



Introduction à la présentation des panneaux



Dans cet Evangile, Jésus nous dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne va au Père sans passer par moi ! »

Voilà justement le fondement de notre foi chrétienne… L’équipe d’animation de cette célébration a surtout retenu la notion du chemin.

Quel chemin parcourons-nous en famille, puisque nous célébrons la messe des familles, vers Dieu ?



Nous avons invité les familles de la région à réaliser un panneau de ce chemin. Mais avant la réalisation pratique, nous les invitions à prendre ½ heure, en famille, pour en discuter. Quel challenge !Nous avons reçu une vingtaine de panneaux et je dis un grand merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Ce n’était en fait pas simple du tout.



Je me suis rendue compte qu’il y a eu un nombre limité de familles où cette activité a été motivante et sympa, puis il y a eu les familles où dès le départ, dès l’interpellation, ce n’était tout simplement pas imaginable, il y a eu ceux qui se sont un peu poussé pour le faire. Mais ce matin j’aimerais avoir une pensée particulière pour toutes ces familles où il y a eu envie de faire le panneau et pour qui finalement ça n’a pas été possible. La foi est parfois le domaine de seulement l’un ou l’autre membre de la famille… et il arrive que les autres membres bloquent ou refusent la discussion. Il y a aussi eu la peur de se dire aux autres, la peur de ne pas être assez bien, le manque de temps.

20 panneaux, 20 histoires, 20 expressions…

Ils sont là autour de nous ce matin et mettent de la couleur dans notre église, ils y mettent de la vie et de la vérité !

Nous y voyons les saisons, des visages, les gens qui nous ont précédés, les montées difficiles et les sommets merveilleux, les passages délicats et le quotidien du chemin.

Ils parlent d’espérance et osent poser la question de l’avenir : Où va notre chemin ?

Il y a des pas, il y a des marcheurs. Nous y voyons la vie.

Ils disent la confiance et la beauté du chemin déjà parcouru.

Il manque certainement à notre paysage les routes sans issue, les sentiers timides ou les chemins abîmés, trop douloureux. C’est là, sûrement, que nous sommes attendus.

Nous avons demandé à trois familles de nous expliquer leur panneau, je leur cède la parole…

Natacha est une maman divorcée vivant depuis quelques années avec ses 3 enfants, Benjamin, Quentin et Valentine. Ses enfants vivent la moitié de la semaine avec elle et l’autre moitié avec leur papa. Pour moi, Sandrine, la situation est semblable, je suis divorcée, je vis avec mes 2 enfants Emilien et Juliette, la moitié de la semaine. J’ai une relation amoureuse avec Pierre-Eric qui a aussi une place au sein de ma famille.

Nous sommes 2 familles bien distinctes ; nous ne vivons pas sous le même toit, nous avons notre propre identité. Cependant, il nous est apparu évident de réaliser notre panneau pour cette messe ensemble car une amitié sincère nous lie toutes et tous en une famille au sens large du terme. La réalité de la vie a fait que nous nous sommes beaucoup rapprochés, que nous vivons de nombreuses choses ensemble ; nous nous soutenons.



Ce panneau était une nouvelle occasion de partager encore.



Les empruntes de nos pieds peints sur le papier représentent le chemin que nous parcourons à la rencontre de la vie … De grosses fleurs blanches au cœur jaune et orange tapissent ce chemin. Les couleurs vives symbolisent le côté positif de la vie, le beau, le coloré, le joyeux.



La création pratique du tableau commun ne fut pas directement facile ; les réflexions des enfants ne se sont pas faites attendre :



– Pourquoi un panneau pour une messe radiodiffusée ont demandé Benjamin et Emilien

– Vous nous embêtez avec ça, on joue nous … ont rétorqué les plus petits …



Après leur avoir expliqué le thème à aborder, à savoir que faites-vous de votre côté ou ensemble pour être près de Jésus, chacun a réfléchi …

Petit à petit, les idées ont pris forme, les stylos se sont libérés et finalement chacun était content d’apporter sa pierre à l’édifice.



Voici quelques phrases que nous avons écrites dans les pétales de nos fleurs :

– être gentils – respecter les autres – se confier – partager – être amoureux- garder un bébé -aller à la messe – regarder la télé



Nous avons terminé notre panneau, nous, les mamans, en y apposant une phrase qui nous tient particulièrement à cœur : VIVE LA VIE avec trois points d’exclamation et trois points de suspension …



Cette phrase est pour nous synonyme d’optimisme, d’espérance et de confiance en la Vie …

Explication de notre panneau Arc-en-ciel



Jusqu’en 2004, nous étions 4, unis, tranquilles dans notre vie de famille chrétienne.

Conformes, en quelque sorte : Une sœur qui ne peut se passer de son frère, un frère pour qui sa sœur est la base de sa vie.

Tout à coup, dans notre vie une petite tornade, chahuteuse, rieuse et tant désirée nous a apporté un rayon de soleil supplémentaire.



Nous avons bien sûr été interpellé sur notre vie déjà bien remplie à 4 :

– Le temps ? – La disponibilité ? – La vie de tous les jours, en somme, avec l’école qui commence et tous ses changements !

Mais notre foi nous a guidés, rassurés.



Notre panneau représente le ciel, ensoleillé ou orageux, un arc-en-ciel qui représente le retour du beau temps ainsi que nos empreintes en couleurs.



C’est pour nous encore une fois la lumière de Dieu qui s’est révélée, toujours plus forte, avec l’arrivée de la cinquième branche de couleur de notre arc-en-ciel.



Nous avons réalisé ce panneau avec nos trois enfants en pensant à ce qu’est notre chemin de vie avec Dieu, en famille.



Avec trois enfants, la vie peut être radieuse comme le plus beau des jours ensoleillés, comme les enfants l’ont colorié.

Elle peut aussi être parfois orageuse, comme ils l’ont illustré.

Mais toujours nous savons que cet arc-en-ciel est au-dessus de nous. Il représente Dieu qui est toujours là, avec nous.

Il se réjouit avec nous dans les moments de joie, il porte nos pas quand des fois c’est dur quand le doute s’installe.

C’est à nous de trouver la force dans notre foi, pour le voir à nos côtés.

Nous avons fait nos empreintes aux couleurs de l’arc-en-ciel. Il y en a 5.



Mais alors quelles sont les deux couleurs restantes ?

Probablement pas des empreintes futures, mais l’unité et l’amour qu’est pour nous la communauté des enfants de Dieu, en qui nous croyons.

Notre chemin en famille vers Dieu



Sur le panneau que vous pouvez voir, nous avons voulu représenter le chemin que notre famille a parcouru pour se constituer.



C’est un chemin que nous avons toujours ressenti comme joyeux, même si nous avons parfois eu des moments de doute et d’attente. Notre famille s’est constituée par différents parcours que nous pensons avoir été tracés par Dieu.



Il nous a donné la chance de nous rencontrer tous les six. Je décris maintenant un peu le panneau pour les auditeurs. Quatre pays sont représentés. D’abord la Suisse où nous nous sommes mariés et qui est au centre du panneau. En bas sur la gauche, il y a la Colombie entourée des photos de Claudia et Andrés et deux flèches portant leurs prénoms partant de Popayan rejoignant Neuchâtel.



En haut il y a une photo de Nina et Jules entourée à droite de la Moldavie d’où une flèche portant le prénom de Nina, part de Chisinau et rejoint Neuchâtel et à gauche d’Haïti d’où une flèche partant de Port-au-Prince et portant le prénom de Jules rejoint également Neuchâtel.



Nous avons ensuite discuté ensemble pour parsemer encore le panneau de mots qui représentaient ce que nous avons vécu grâce à Dieu tout au long de ce chemin qui n’est qu’une partie du chemin à parcourir en famille vers et avec Dieu.



Nous avons ainsi pu mettre de la joie, du partage, de l’espoir, de l’amour, des doutes, de la foi, le lien la confiance, le bonheur, la fidélité, l’humour, la patience et la paix tout autour du chemin déjà parcouru.



Sur ce chemin, nous n’avons pas représenté beaucoup d’autres acteurs nous ayant accompagné au cours de ce voyage et dont certains nous ont quittés en cours de route, nous pensons à notre arrière arrière grand-mère, à nos grands-parents, nos parents et nos amis qui ont tous à un moment ou à un autre été partie prenante de l’excursion et ont pu nous accompagner sur ce chemin de vie et ceci également grâce à Dieu qui nous offre la richesse de nos grandes famille respectives.



La route est encore longue, elle connaîtra certainement quelques embûches, cependant avec les postes de ravitaillement de la foi et de l’aide de la communauté toute entière, nous l’envisageons avec joie et nous réjouissons déjà des prochaines étapes.