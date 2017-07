Messe du 33ème dimanche ordinaire

Abbé Willy Kenda, Monastère des Bernardines, Collombey, le 14 novembre 2010

Lectures bibliques : Malachie 3, 19-20; 2 Thessaloniciens 3, 7-12; Luc 21, 5-19 – Année C



« Nous sommes des pèlerins »

Frères et soeurs, la tradition chrétienne pense et formule son identité comme une marche, un chemin et une traversée de la vie humaine vers son accomplissement.

Depuis Abraham, il est souvent question de se lever, de partir, de persévérer, de suivre un guide, pour pouvoir atteindre le sommet de la vie parfaite.





Sur ce chemin de vie, nous ressentons tous un besoin plus profond de nous ressourcer sur les traces creusés par nos pères, comme au Temple de Jérusalem où était la mémoire d’un long parcours spirituel de tout un peuple. En annonçant la destruction de ce Temple, Jésus invite tous les pèlerins de la vie à chercher leur boussole ailleurs que dans les acquis du passé. Car, en effet, certains événements, certaines attitudes ou contrariétés sont de nature à brouiller nos repères : un décès, une maladie, un accident, une déception amoureuse, la perte d’un travail, des guerres ou des cataclysmes naturels.



En cette journée des peuples consacrés aux migrants, ce mot « migrants » renvoie aussi à tous les déplacements que nous avons été amenés à faire dans notre vie : cheminements intérieurs de notre foi même cloués sur un lit d’hôpital ou dans un home, nos changements de lieu, des déplacements choisis ou forcés par les événements. On a l’habitude de me demander : « ça ne vous manque pas l’Afrique ? » Et aujourd’hui je réponds : « Oui, mais l’autre vraie question est de m’intérroger si mon pèlerinage de vie est source des rencontres réussies avec d’autres différents de moi et si j’ai retrouvé l’essentiel qui est toujours devant nous et qui nous précède : le Dieu d’Abraham.



Sans la foi d’Abraham qui marchait en présence de Dieu, comme son seul repère, le risque est grand d’être la proie de faux prophètes, toujours nombreux. Et leur succès est assuré par les infos ! Ils prétendent avoir des connaissances sur notre destin et sur notre lendemain. « Ne marchez pas derrière eux ! » dit Jésus.



En effet, le succès facile et la facilité représentent ces faux dieux qui s’opposent notoirement à la vérité et au progrès de l’éxistence personnelle et sociale.



Devant les épreuvent de la vie, notre Seigneur Jésus nous montre la voie à suivre : « ce sera pour vous l’occasion de rendre témoignage ». Etre témoin de Dieu, c’est avoir purifié son propre regard, pour reconnaître en chaque circonstance de sa vie, y compris dans l’épreuve, la présence fidèle et aimante de Dieu de Jésus-Christ. Son amour divin accompagne tous nos fait et gestes, ainsi toute l’histoire de ce monde. Etre témoin de Dieu, c’est aussi voir dans chaque événement, heureux ou douloureux, un appel à aimer, à se dépasser sans cesse, en refusant la passivité. C’est collaborer activement au bien de sa propre société avec persévérance, explorant des espaces de possibles toujours nouveaux. Le rappel de l’Apôtre Paul est sévère : « Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous dans l’oisiveté… »



Etre témoin de Dieu, c’est finalement devenir porteur de l’Esprit qui émane de lui, Esprit d’ouverture infinie qui lui permet de risquer sans cesse les rencontres avec chacun de ses enfants. Un chrétien est celui qui croit que chaque être humain a une valeur unique pour Dieu. Un témoin n’est pas un porteur d’un projet de société mais il influence la marche du monde par des signes concrets de bonté. En consacrant ce dimanche aux migrants, l’Eglise pose un signe de bonté envers ses fils fragiles ou fragilisés par laperte de repères, et invite à lutter pour plus de justice et de paix dans le monde.



Rendons grâce à Dieu pour nos différences qui disent toutes une certaine image de Dieu et prions-le en particulier pour les minorités religieuses victimes de l’intolérance notamment les chrétiens d’Irak. « C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la Vie ! » Amen.