Messe du 26ème dimanche ordinaire

Abbé Jean-Marie Berret, à l’église St-Hubert, Le Noirmont, le 1er octobre 2006

Lectures bibliques : Nombres 11, 25-29; Jacques 5, 1-6; Marc 9, 38-48- Année B



Chez nous, on se bat pour avoir l’AOC de la damassine ou encore le monopole de la tête de moine. D’autres cherchent à protéger l’absinthe, le fromage à raclette ou le vin.



Dès qu’un créateur a inventé du nouveau, il le protège par un brevet et les génériques doivent attendre l’expiration du brevet pour venir en aide aux malades.



Dans notre relation à Dieu, nous agissons un peu de la même manière : ce serait tellement rassurant d’avoir le monopole de Dieu et d’exclure ceux qui n’ont pas le brevet.



Tentation permanente de la religion : s’imaginer posséder la vérité et exclure de la vérité ceux qui ne sont pas du même bord. Et c’est ainsi que sont nées les guerres de religion et c’est ainsi que des groupes plus ou moins sectaires s’opposent les uns aux autres au nom du même Evangile.



Au temps de Moïse, Eldad et Medad ne sont pas à la séance d’investiture des prophètes et pourtant ils parlent au nom de Dieu dans le camp. Les autres prophètes veulent les faire taire.



Moïse met fin à la jalousie : « Si seulement tout le peuple était prophète ! »



Les apôtres avant la Pentecôte vont vivre la même expérience. Nous les douze, nous le groupe de Jésus, nous avons voulu empêcher quelqu’un qui chassait les esprits mauvais en ton nom : or, ils ne sont pas des nôtres, ils n’ont pas le brevet.



Et voilà l’esprit de service, donné pour aider les malades, qui devient un pouvoir d’exclusion. C’est la base de tout intégrisme religieux.



Les apôtres veulent s’imposer et imposer la vérité dont ils se croient les maîtres.



Heureusement pour eux, il y a eu la Pentecôte annoncée déjà à Nicodème. L’Esprit souffle où il veut, tu entends sa voix mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va.



Cet Esprit de vérité, c’est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière.



Cet Esprit de liberté va surprendre les apôtres : quel courage jaillit de leur cœur le jour de Pentecôte, ils partent sur la place publique.

Cet Esprit va contraindre Philippe à rejoindre l’eunuque et à le baptiser.

Ce même Esprit invitera Pierre à manger en rêve des animaux impurs, c’est dur à accueillir les païens dans la communauté naissante.

Cet Esprit va pousser saint Paul à partir en mission. Il se dit contraint par l’Esprit, poussé par l’Esprit. Et il insiste : on ne possède pas l’Esprit de Dieu même s’il habite en nous. Il s’agit de nous laisser conduire par l’Esprit pour devenir enfants de Dieu.

On retrouvera dans les actes des apôtres un essai de monopole : Simon veut acheter le don de l’Esprit.



On comprend mieux alors la mise en garde de Jésus :

« Si ta main est objet de scandale, qu’elle veut prendre, posséder, ne rien lâcher, s’accrocher à sa vérité, au lieu de se laisser saisir par l’Esprit, coupe-la ».

« Si ton pied veut le pouvoir, veut dominer, écraser, rejeter, exclure au lieu de se mettre en route dans l’Esprit, coupe-le ».

« Si ton œil veut fusiller l’autre au lieu d’accueillir la lumière, s’il veut juger au lieu d’accueillir la liberté, la diversité dans l’Esprit, coupe-le ».



Jésus va manifester la liberté de l’Esprit face à la loi, face aux coutumes religieuses de son temps. Il se laisse emmener au désert par l’Esprit, il est sans cesse à l’écoute de l’Esprit de liberté et d’amour.

Ce n’est pas sans raison que saint Jean dans l’apocalypse va reprendre comme une litanie cette invitation à ses lecteurs : « Ecoutez ce que l’Esprit dit aux Eglises ».

« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint. Le royaume de Dieu consiste dans la justice, la paix et la joie que donne l’Esprit dira saint Paul.



Et dans sa lettre aux Corinthiens il nous rappellera que là où est l’Esprit du Seigneur, là est la vraie vérité. Le Christ nous a libérés pour que nous vivions dans l’Esprit de Dieu et les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres et ses chemins ne sont pas nos chemins.

Laissons-nous conduire par l’Esprit.