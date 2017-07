Messe de la Sainte Famille

Abbé Claude Pauli, église St-Joseph, Genève, le 26 décembre 2010

Lectures bibliques : Sirac 3, 2-6, 12-14; Colossiens 3, 12-21; Matthieu 2, 13-23 – Année A



Chers paroissiens de saint Joseph et d’ailleurs,

Mes frères et mes sœurs bien-aimés,

J’aimerais au début souhaiter une bonne fête à toutes les familles présentes dans cette église ainsi que toutes celles qui nous écoutent en ce moment.

La sainte famille est elle vraiment un modèle ?

C’est une famille pas comme les autres.

– Marie est enceinte avant le mariage chose plus courante aujourd’hui…

– Le père de l’enfant n’est pas Joseph

– Un seul enfant (très peu pour l’époque)

– Famille juive présentée comme modèle aux chrétiens voilà un œcuménisme d’avant garde !

Et dans notre société d’aujourd’hui, peut-on encore parler d’un schéma type de famille ?

En quoi donc la famille de Nazareth est elle imitable ?

Elle l’est, me semble-t-il, dans la qualité des relations qui la constituent, dans la gestion de l’inouï, de l’inattendu, de l’extraordinaire comme de l’ordinaire de leur vie.

MARIE

Marie rejoint toutes les mamans et grand mamans du monde, dans leurs joies comme dans leurs peines. Elle a connu la disparition de son fils, elle a connu la mort de son fils, elle a connu l’incompréhension de son fils par ses contemporains. Elle rejoint tous les glaives qui aujourd’hui encore peuvent traverser le cœur d’une mère tel l’éloignement d’un enfant, sa fuite dans une dépendance quelconque, sa mort peut être injuste à nos yeux comme fut celle de Jésus pendu au bois de la croix devant sa mère ! Mais elle soutient, fait confiance et médite tout cela dans son cœur.

Marie rejoint aussi toutes les veuves de la terre, elle qui le fut très jeune! Une solitude qui doit être petit à petit habitée par la présence du Seigneur qui seul peut combler le vide laissé par l’absence d’un être cher.

JOSEPH

Modèle de constance et de protection. Modèle de discrétion. Homme droit et homme juste, ajusté à la volonté de Dieu.

Le silence de Joseph nous rappelle que certaines situations parfois ne se règlent pas par des discours inutiles ou à coup de procès mais par un silence habité et une qualité de présence à l’histoire des choses avec cette conviction profonde que si quelque chose est vrai ou juste, un jour ou l’autre, cela éclatera au grand jour.

Joseph rejoint toutes les familles recomposées dans l’acceptation d’une situation pas forcément prévue comme lui l’aurait souhaitée mais totalement disponible pour que tout puisse se vivre le mieux possible dans le respect des personnes et de leurs états d’âme, un respect nourri de tendresse et d’amour. Dieu seul est capable de faire des lignes droites avec nos courbes…

L’ENFANT JESUS

Nous rappelle la fragilité de la vie et l’infatigable souci que nous avons à avoir pour en défendre sa dignité. Il rejoint tous les sans voix. Du petit enfant non attendu qu’il est si facile d’avorter au vieillard en EMS, gâteux et qui coûte cher, que certains voudraient tout simplement piquer.

Le regard de l’enfant, si pur et si innocent, qui sans rien dire nous invite à défendre la vie nous invite à une solidarité toujours plus grande avec tous nos frères et sœurs en humanité qui, au-delà de leur culture, de leur religion, de leur couleur, de leurs origines, sont tous de notre famille parce que Dieu l’a voulu ainsi !

La sainte famille, ce n’est pas dans la crèche qu’il faut la chercher.

Ces statues muettes, Inutiles si elles ne sont là que pour nous rappeler nos noëls d’antan ou nos fêtes futiles d’aujourd’hui, doivent laisser leur place à une attitude de chrétiens responsables : Au travers d’un regard, d’une visite ou d’un coup de téléphone à telle ou telle personne, la sainte famille aura enfin sa place non pas dans nos crèches aussi jolies soient-elles mais dans nos vies et dans nos cœurs à l’égard de tous ceux qui, autour de nous, attendent un geste fraternel.

Goldman chantait « tu es de ma famille ».

Oui, à chacun et chacune d’entre vous, présent dans cette église ou nous rejoignant sur les ondes, vous êtes de ma famille et je vous souhaite du fond du cœur de belles fêtes de fin d’année, née sous le regard de ce Père qui nous aime, de son Fils qui vient nous sauver et de l’Esprit qui nous rassemble en une seule et même communauté de vie. AMEN.