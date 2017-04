 Messe de la fête de l’Ascension du Seigneur

Abbé Gabriel Dubosson, à l’église de Vissoie, VS, le 5 mai 2005. Lectures bibliques : Actes 1, 1-11; Ephésiens 1, 17-23; Matthieu 28, 16-20 – Année A



« Est-ce maintenant que tu vas restaurer la Royauté en Israël ? »



Voilà la question que les apôtres adressent à Jésus au moment où il leur fait ses adieux. Ils espèrent et attendent toujours une démonstration de puissance de la part de Jésus, la restauration de la splendeur du royaume de David.

Mais rien de tout cela.



« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit-Saint. »

Ne ressemblons-nous pas aux apôtres ?

Nous voudrions aussi que Dieu se manifeste avec puissance.

Comment peut-il tolérer tant d’injustices, de guerres et de souffrances ?



Une personne m’a dit un jour : « Depuis que mon frère est mort dans un accident je ne peux plus croire en Dieu. »

Il est vrai que nous pouvons éprouver le sentiment de l’absence de Dieu, surtout dans nos épreuves. Il est normal que, comme les apôtres, nous puissions avoir des doutes sur la présence et la puissance de Dieu.

A nos interrogations et à nos doutes, Jésus apporte une réponse on ne peut plus claire :

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. »



C’est tout sauf un aveu de faiblesse. C’est même infiniment plus que ce que les apôtres espéraient. Il est bien le Tout Puissant.

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »



C’est tout sauf l’annonce d’une absence.

Une présence à tous les hommes, et à tous les instants de la vie.

C’est là un grand mystère de la foi.

Désormais c’est par la foi que je peux percevoir la présence de Jésus au cœur ma vie.

Heureusement, Jésus nous donne les clés pour aller jusqu’à Lui et le rencontrer.

– Il est présent par sa Parole.



Il envoie ses apôtres annoncer cette Parole à tous les hommes dans toutes les nations. « Qui vous écoute m’écoute. »

– Il est présent dans les sacrements.



A chaque sacrement Jésus me dit : je suis avec toi.

Voici mon corps… Je te pardonne….. je te donne mon Esprit….



Je suis avec toi dans ta maladie…..



– Il est présent dans nos frères.



Tout ce que vous faites aux plus petits d’entre les miens c’est à moi que vous le faites.

– Il est présent dans notre prière.



que ce soit notre prière personnelle et silencieuse dans le secret de notre chambre ou la prière communautaire, comme ce matin.



« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d’eux. »

Prenons le temps de découvrir cette présence de vie et d’amour dans nos journées.

Dans les moments de bonheur pour lui rendre grâce.

Dans les choix de notre vie ; il nous éclairera de son Esprit.

Dans les instants de souffrance ; il nous donnera son réconfort et sa force.

En établissant une vraie communion avec lui, nous ne nous sentirons plus seul, mais pourrons avancer dans la vie avec sérénité, en harmonie avec Dieu et nos frères.