 Messe de la fête de la Pentecôte

Abbé Pascal Desthieux, à l’église de Villaz-St-Pierre (FR), le 15 mai 2005 à l’occasion de la Fête des Céciliennes

Lectures bibliques : Actes 2, 1-11 ; 1 Corinthiens 12,3…13 ; Jean 20, 19-23 – Année A



Chers amis, auditeurs et auditrices,



Imaginez…une grande église, qui serait remplie de chanteurs et de chanteuses, accompagnés d’un magnifique orchestre.



Tous se préparent depuis des semaines et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour ne former qu’un grand chœur aux voix harmonieuses et nous offrir un chant qui nous élève jusqu’au Ciel.



C’est vrai, ce n’est pas trop difficile à imaginer : c’est bien ce que vous entendez, c’est bien ce que nous vivons ce matin, en cette fête des Céciliennes à Villaz-St-Pierre et en ce dimanche de Pentecôte.



N’est-ce pas une merveilleuse image de l’Eglise, qui a commencé à exister pleinement le matin de la Pentecôte ?



Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie et de bien d’autres pays, tous entendaient les merveilles de Dieu proclamées dans leur langue maternelle. Il n’y avait plus de frontières de langues et de peuples : tous découvraient le Seigneur et le louaient d’un même coeur.



Ce matin aussi, c’est une belle Pentecôte : ténors et alti, basses et soprani, chanteurs et chanteuses de 14 chœurs mixtes, avec leurs différences et leurs complémentarités, tous prennent souffle ensemble pour laisser jaillir de leurs corps les notes qui s’harmonisent et nous réjouissent.



Oui, c’est une belle image de l’Église, Peuple de Dieu en marche, avec le souffle de l’Esprit.



Bien sûr, il y a quelques fausses notes, des voix pas toujours ajustées – je veux dire dans l’Église, pas dans notre grande chorale de ce matin – mais nous sommes animés du souffle de l’Esprit Saint, le Souffle de vie.

Qui est cet Esprit Saint dont nous fêtons la venue aujourd’hui ?



C’est Dieu, qui n’est pas devant nous comme le Père et le Fils,

mais c’est leur Esprit qui est au plus profond de nous,

qui nous anime, de l’intérieur, et nous conduit vers Eux.



Ce Dieu est tellement respectueux de notre liberté, qu’il ne s’impose pas. L’Esprit Saint ne vient pas agir en nous malgré nous.

Il est donc essentiel de l’invoquer.

De prendre souffle en Lui, comme vous chers amis chanteurs, commencez par bien respirer avant de chanter.

Pourquoi l’invoquer ? Parce que c’est Lui qui nous permet d’avoir une vraie rencontre avec Dieu notre Père.

Ainsi quand nous prions, demandons-Lui de venir prier en nous et de nous disposer à recevoir les grâces que le Père veut nous donner par Jésus.

J’aime prendre cet image : invoquer l’Esprit Saint, c’est un peu comme actionner le « pilotage automatique ». Même si nous sommes très distraits, notre cœur continue de prier et d’adorer.

Invoquez-le, chers amis, quand vous chantez :

Qu’Il vous permette d’être profondément touchés

par les paroles de foi des chants que vous interprétez :

qu’elles puissent résonner en vous et vous faire grandir dans votre foi.



Invoquons encore l’Esprit Saint pour bien nous préparer à la messe.

C’est quand même surprenant de voir combien de personnes repartent rapidement à la fin de la messe en donnant l’impression de n’avoir rien vécu… Ils participent régulièrement à la messe, et pourtant rien ne change vraiment dans leur vie.



Un artiste disait que s’il voyait sortir les gens de ses pièces de théâtre avec aussi peu d’effet qu’il voit sortir les gens de la messe, il arrêterait immédiatement…

Un grand spirituel, que je lisais récemment, écrivait que si notre participation à la messe porte aussi peu de fruits, c’est parce que nous y allons sans nous y préparer.

Or, une rencontre avec un être aimé, cela se prépare : on se fait tout beau ou toute belle, on pense à ce qu’on va lui dire, et surtout, on se réjouit. Et il se passe quelque chose.



Il faut bien reconnaître que pour la messe,

on y arrive souvent au dernier moment pour en repartir aussi vite. On ne s’y est pas vraiment préparé,

on n’y a pas beaucoup pensé pendant la semaine, on ne s’est pas tellement réjoui d’y venir.

Et, hélas, on n’a pas un profond désir d’y rencontrer le Seigneur.



C’est là que l’Esprit Saint peut venir à notre aide, et nous aider à bien nous y préparer.

Car, de la qualité de notre préparation dépendra la qualité de ce que nous vivrons.

Alors, en ce jour de Pentecôte, et avant chaque messe, invoquons l’Esprit Saint : c’est Lui qui va, au mieux, disposer nos cœurs.

Grâce à Lui, nous pourrons vivre une vraie rencontre avec le Seigneur ; sa Parole viendra féconder et orienter notre vie ;

nous pourrons sincèrement rendre grâce au Père pour son Fils qu’Il nous donne ;

l’Esprit nous permettra de le recevoir réellement, pour qu’il vienne demeurer en nous et transformer notre vie.

D’ailleurs, à la messe, nous invoquons l’Esprit Saint pour que nous formions plus qu’un seul corps dans le Christ.



Nous lui demanderons également la grâce de pouvoir repartir en missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle.



« Jésus répandit sur eux son souffle et il leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint’ ».

A nous aussi, il veut nous le donner. Avec Marie qui était en prière avec les apôtres, accueillons-le et surtout invoquons-le.



« Viens Esprit Saint !

Pénètre le cœur de tes fidèles !

Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour ! » Amen

(Verset de l’alleluia)